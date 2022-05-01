Bahar Kupası Kürek Yarışları Sakarya'da Sürüyor
Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.
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Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde dün gerçekleştirilen eleme yarışlarıyla başlayan organizasyon, ikinci gününde yağmurlu havaya rağmen kıyasıya mücadelelerle geçti.
Sporcular, yıldız erkekler-kadınlar, küçük erkekler-kadınlar, deniz küreği genç erkekler-kadınlar, genç ve master mix, master erkekler-kadınlar-mix kategorilerinde 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.
Yarışan arkadaşlarını yalnız bırakmayan diğer sporcular da sahil şeridinden tempo tuttu. Sporseverler ise yağmura rağmen şemsiyeleriyle mücadeleleri takip etti.
Organizasyon, bugün yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.
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