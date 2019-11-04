Dünya var olduğu sürece denizcilik sektörü var olacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, ekonomi kanalı EKOTÜRK TV’de, yeni yayınlanmaya başlayan “Yönetim Katı” programının ilk konuğu oldu.

Programın sunucusu Serpin Alparslan’ın sorularını yanıtlayan Tamer Kıran, Türkiye ve Dünya’da deniz ticareti ve taşımacılığının önemini vurguladı. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu kaydeden Tamer Kıran, “Bugün Brezilya’dan Çin’e bir mal gönderecekseniz, 400 bin tonluk gemilerle demir cevherini gönderebiliyorsunuz. 400 bin tonu bir seferde gönderebileceğiniz başka bir taşıma imkanı yok. Güzel bir laf vardır. ‘Denizyolu taşımacılığı olmazsa, dünyanın yarısı açlıktan yarısı soğuktan kırılır’ diye… Dünya var olduğu sürece bu sektör var olmaya devam edecek” dedi.

Çin’in “Kuşak ve Yol Projesi”

Tarihi İpek Yolu’nu canlandırarak Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin’in önderliğini yaptığı “Kuşak ve Yol Projesi” hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, projeyi “yüzyılın en önemli projelerinden biri” olarak nitelendirdi. Tamer Kıran, projenin 2013 yılında ortaya konulduğunu, geçen 5,5 yıl içinde oldukça hızlı bir biçimde ilerlediğini kaydetti.

Çin’in büyük bir üretici olduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, “Bütün dünyaya üretiyor. En büyük tüketim merkezlerinden bir tanesi tabii ki Avrupa ve potansiyel olarak gördüğü Afrika… Buralara erişebilmek, daha kısa sürede ulaşabilmek için hem güvenlik, hem de sürat açısından böyle bir proje hayata geçirmek istiyor. Bu güzergâh üzerinde yaklaşık 65 tane ülke var. Bu 65 ülkenin her biri bu projeden en çok nasıl faydalanabilirim diye çalışıyor ve birbirleriyle yarışıyorlar. Biz de ülke olarak çok uğraşıyoruz. Çünkü biz ülke olarak tam bu yol güzergâhının hakikatan coğrafi olarak en stratejik konumdayız. Biz, bu yolun bir nefes borusuyuz.” diye konuştu.

Tamer Kıran, proje kapsamında Türkiye’nin, demiryolu ve limanlar konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Denizcilik Eğitiminin Önemi

Denizcilik eğitiminin önemini de vurgulayan, Türkiye’nin bu konuda özellikle son 15 yılda önemli yatırımlar yaptığını anlatan Tamer Kıran, denizcilik meslek lisesi, denizcilik meslek yüksekokulu ve denizcilik fakülteleri sayısındaki artışa dikkat çekti. Tamer Kıran, “Bundan sonraki hedefimiz yetiştirdiğimiz gençleri yurtdışında, yabancı gemilere de çalışmak üzere göndermek olmalı, bu yönde eğitim kalitesini artırıcı faaliyetlerde bulunmalıyız” dedi. Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası olarak Piri Reis Üniversitesi’ne önemli katkılar sağladıklarını sözlerine ekledi.

Vira Haber