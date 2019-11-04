Jotun Boya’dan, kimyasal tanker pazarına özel seminer

Jotun Türkiye tarafından organize edilen Tank Boyalarında Performans ve Verimlilik seminerinde tanker pazarındaki fırsat, zorluklar ve yeni teknolojiler Safinah Group Genel Müdürü Andrew Hopkinson tarafından anlatıldı. Hopkinson, yaptığı pazar analizinde kimyasal tanker pazarındaki arz talep dengesinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Tanker temizleme prosedürlerine de değinen Hopkinson, son dönemde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi. Bu yeni teknolojilerin firmalara sağladığı maliyet avantajı ve verimlilik konuları katılımcıların dikkatini çekti.

Seminerin ikinci bölümünde ise, Jotun Boya Global Konsept Direktörü Habibe Escobar Mendelez ve Kıdemli Teknik Servis Mühendisi Hege Kroch, Jotun’un tankerlere özel geliştirdiği yeni ürünü Tankguard Flexline’ı tanıttı. Jotun’un yeni tank boyası Tankguard Flexline, minimum havalandırma süresi ve agresif kargolar dahil tüm yük tipleri için kolay yük değişikliği ile yükleme sürelerinde maksimum hızı garantiliyor.

Yük gemilerine tam esneklik sağlıyor

Jotun Tankguard Flexline farklı yük tiplerinin taşınabilmesine imkan vererek yük gemilerine tam esneklik sağlıyor. Geniş yelpazedeki yük çeşitliliğinin minimum havalandırma süreleri ile taşınmasına imkan verirken, özellikle agresif yükler için özel geliştirilmiş formülü, yüklerin daha uzun süreli taşınmasında önemli rol oynuyor. Ayrıca, geleneksel tank boyalarına kıyasla kargo yükleme sürelerinde artan hız, yük gemileri için maliyet avantajını beraberinde getiriyor.

Vira Haber