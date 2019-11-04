Norman Atlantic faciasında soruşturma tamamlandı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 28 Aralık 2014'te Yunanistan'dan İtalya’nın Ancona kentine giden ANEK Lines’a ait "Norman Atlantic" isimli feribotun iç kısımlarında çıkan yangın sebebiyle yaşanan felakete dair Bari Mahkemesi Ön Duruşma Hakimliğinin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak kovuşturma safhasına geçildi.

Buna göre, ön duruşma hakimi Francesco Agnino, olayla ilgili feribotun sahibi Visemar şirketi ile feribotu işleten Yunan Anek Lines firması ve 30 kişi hakkındaki incelemesini tamamlayarak, şüphelileri cezalandırılması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Yargılama boyunca aralarında İtalyan gemi kaptanı Argilio Giacomazzi’nin de bulunduğu şüphelilere, Bari Cumhuriyet Savcılığı’nca ölümlü felakete yol açma, çok sayıda kişinin ölümüne neden olma, çoklu yaralanma, çok sayıda denizcilik kuralının ihlali suçlamaları yöneltileceği belirtildi. Suçlamalar arasında, yangının çıktığı anlaşılan soğutucu kamyonun motorunun açık bırakılmasına ilişkin bir dizi ihmalin de olduğu ifade edildi.

Faciaya ilişkin yargılama, Bari 2. Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 2020’de başlayacak.

Adriyatik Denizinin güneyinde 27 Aralık 2014’ü 28’ine bağlayan gece, Yunanistan'ın Igomenitsa limanından İtalya'nın Ancona kentine gitmekte olan ve içinde 54’ü Türk yaklaşık 500 kişi olduğu belirtilen Norman Atlantic feribotundaki bir soğutucu kamyonunda başlayan yangın, geminin kontrol mekanizmalarına kadar uzanmış ve felakete neden olmuştu.

Felakette, Türk vatandaşı Havise Savaş ve nişanlısı Dr. Hakan Akkaya ile 29 yolcu ve olaya müdahale etmek isteyen 2 Arnavut görevli olmak üzere 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Vira Haber