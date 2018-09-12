Dünyanın çöpü aynı anda toplanacak

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, her yıl çeşitli etkinliklere katılıyor. Bu yıl da, 15 Eylül'de Lara Örnekköy Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği için denize gönül verenlerle bir araya gelinecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ocean Conservancy adlı sivil toplum kuruluşunun ana yürütücülüğünü yaptığı ve 100’ün üstünde ülkeden yüzbinlerce gönüllünün katıldığı “Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup (ICC)”nin Türkiye Koordinatörlüğü’nü TURMEPA üstlenmişti. Deniz sevdalıları ile Türkiye’nin birçok noktasında temizlik çalışması yapılacak.

Bu yıl ise, 15 Eylül Cumartesi günü Lara Örnekköy Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği düzenlenecek. TURMEPA, gönüllüler ile kıyıları temizlemeyi hedefliyor.

Çalışma saat 09.30'da başlayıp, 11.00'da sona erecek.

Vira Haber