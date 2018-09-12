Yalova-Adalar seferleri 16 Eylül’de sona eriyor

Haziran ayında başlayan Yalova-Adalar seferleri 16 Eylül 2018 Pazar günü yapılacak olan son seferin ardından tamamlanacak. Seferlere 2019 Haziran ayına kadar ara verilecek.

Dentur Avrasya tarafından gerçekleştirilen Yalova-Adalar seferleri Haziran ayında başlamıştı. 3 aydır her hafta sonu gerçekleştirilen seferlerle binlerce vatandaş Adalara taşındı. Özellikle hafta sonlarında büyük ilgi gören seferlerle ilgili olarak Dentur Avrasya’dan edinilen bilgiye göre 16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek son seferin ardından Yalova-Adalar seferlerine ara verilecek. Oldukça ilgi gören seferler 2019 yılı Haziran ayında yeniden start alacak.

Hafta sonu yine yoğundu

Yalova-Adalar seferleri bu hafta sonunda da yoğundu. Vatandaşlar ise Yalova'dan uzaklaşmak isteyenler için en kısa yolun Adalar olduğunu belirtiyorlar. Bu anlamda Adalar seferlerinin de il dışında bir gün geçirmek isteyenlerin imdadına yetiştiğini söyleyen vatandaşlar, "Sabahtan başlayan ve güzel bir deniz yolculuğu sonrasında Adalarda devam eden seyahat, günübirlik farklılık arayanlar için bulunmaz nimet. Adalara gitmeyen vatandaşlarımızı, ilk fırsatta Adaları görmeye davet ediyoruz" dediler.

Vira Haber