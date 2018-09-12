Denizi kirleten gemilere ağır ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında Antalya Liman sahasında bağlı bulunan, Marshall Islands bayraklı 24 bin 212 gross tonluk 'Mother M' isimli kuruyük gemisinin kirli balast suyu, Panama bayraklı 'Rek Titan' isimli kuru yük gemisinin de sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi.

'Mother M'ye 131 bin 831 TL, 'Rek Titan'a da 90 bin 53 TL olmak üzere toplam 221 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.

İHBAR HATTI

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri, deniz kirliliği ile ilgili şikayetlerin 0242 249 52 00 numaralı telefona bildirilmesini istedi.

Vira Haber