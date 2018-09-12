Türkiye Vostok-2018'e gözlemci gönderecek

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Türk askeri ataşelik temsilcileri, Vostok-2018 tatbikatına gözlemci olarak katılacak. Elçilik yetkilisi, Türk gözlemcilerin tatbikata ne zaman katılacağını ise belirtmedi.

Tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA VAR

Öte yandan, tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alacak. Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderildi. Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı daha önce tatbikat için 3.000 askerin, 900'ü aşkın askeri teçhizatın, 30 savaş uçağının ve helikopterin Rusya'ya sevk edileceğini açıklamıştı. Moğolistan ordusundan katılacak güçler konusunda ise bir bilgi aktarılmadı.

Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

Bu arada, söz konusu tatbikat, Rusya'nın geçen yıl gerçekleştirdiği ve Batı'da yoğun tepkilere yol açan Zapad-2017 tatbikatından daha büyük olacak. Zapad-2017'de 12.700 asker, 70 askeri uçak, 10 gemi ve 680 kara aracı yer almıştı.

Vira Haber