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Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Türk bayraklı "Med Denizli" konteyner gemisinde, makine arızası meydana geldi. Makinelerinin durması dolayısıyla kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen gemi, demir atarak durabildi.

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Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giden 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Med Denizli" isimli gemide, boğaz geçişi yaptığı sırada makine arızası oluştu.

Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

BİR SÜRE SÜRÜKLENDİ

Makinelerinin durması dolayısıyla kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen gemi, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yakınındaki "TCG-Nusret" gemisi önlerine demir atarak durabildi.

Bunun üzerine geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" römorkörü gönderildi, boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilerek, tedbirli olmaları istendi.

"Med Denizli" isimli gemi, daha sonra arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Vira Haber

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