Dünyanın en  büyük balık pazarı taşındı

Turist ziyaretine Eylül’de kapanan Tsukiji Balık Pazarı’nda, meşhur ‘tuna balığı açık attırması’ son kez önceki sabah yapıldı. Tsukiji, 11 Ekim’de yeni yeri Toyosu’da açılacak.

1935 yılından itibaren aynı yerde hizmet veren Tsukiji Balık Pazarı, yüzlerce çeşit balık ve deniz ürünlerinin satıldığı dünyanın en büyük balık pazarı olarak biliniyor. Japonya ve Tokyo'nun simgelerinden birisi haline gelen Tsukiji ve çevresindeki restoranları, her gün binlerce turist ziyaret ediyor.

Yapay bir ada olan Toyosu'ya taşınacak olan Tsukiji Balık Pazarı'nın taşınma işlemi uzun süredir gündemde olsa da çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmişti. Son olarak Toyosu adası zemininde çeşitli zehirli maddelerin keşfedilmesi gibi nedenlerden ötürü 2016 yılında planlanan taşınma 2018 yılı ekim ayına ertelenmişti.

Esnaf taşınmaya karşı

Yıllardır tarihi balık pazarında çalışan 45 yaşındaki Takako Arai pazarın taşıması hakkında şöyle konuştu, "Paramparça hissediyorum. Burada büyüdüm ve bu yerin taşınmasıyla tarihimizin çoğunu kaybedeceğimizi hissediyorum".

Taşınmaya karşı bir grup tarafından yapılan ankette Tsukiji balık satıcılarının yüzde 80'inin balık pazarının taşınmasına karşı olduğu belirlendi. Balık satıcıları, aynı zamanda yaşamlarını sürdürdükleri bu alanda kalmak istiyorlar.

Vira haber