Bu sezon balıkçıların yüzü gülüyor

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Geçen yıl palamut azdı, bu sene çok bol. Bu sezon balıkçılarımıza yaradı. Palamut bu şekilde sürecek, mutluyuz." dedi.

Kayhan, palamutta bolluk yaşandığını söyledi. Her teknenin 4 bin kasa palamut getirdiğini anlatan Kayhan, "Biz de bu durumdan mutluluk duyuyoruz ama palamut vatandaşlarımıza ucuza gitmiyor. Yakalanan balık İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere ve soğuk hava depolarına gidiyor. Piyasaya hava bozulduğunda sürüldüğü için vatandaşa pahalı geliyor." diye konuştu.

Kayhan, 10 liradan düşük fiyata palamut yenilmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu bolluğa göre palamudun 5 liradan yenilmesi gerekiyor. Geçen yıl palamut azdı, bu sene çok bol. Bu sezon balıkçılarımıza yaradı. Palamut bu şekilde sürecek, mutluyuz. 20 Ekim'den sonra da hamsi başlayacak. Hamsi de şu an bulunuyor ama biraz pahalı. Kasası 200 liradan gidiyor. İnşallah hamsi başlarsa palamut 5 liradan yenir."

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan bol miktarda palamut, tezgahlarda 10 ila 15 lira arasında satılıyor.

Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarına takılan bol miktarda palamutla dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Limanda ve balıkçı tezgahlarında satılan palamuda, vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Vira Haber