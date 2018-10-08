Sahil Güvenlik 7/24 nöbette

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu sabah, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu, Görecek Adası yakınlarında olan 'II Bahar' isimli teknenin su aldığı yönünde ihbar geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, teknedeki 43 kaçak göçmeni kurtardı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kaçak göçmenlerin kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca su alan tekne de Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek, kıyıya getirildi.

Şüpheli hareketler

Bu arada Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün saat 11.53'te Milas'ın Çökertme Mevkii'nde, bir teknenin sahile yanaşarak 1 kişi bıraktığı, içinde 2 kişinin daha bulunduğu, teknedekilerin hareketlerinin şüpheli olduğu ihbarı yapıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tekneden kıyıya çıkarılan şüpheli Y.A.'yı tespit edip, kimlik kontrolü yaptı. Y.A.'nın 'uyuşturucu madde bulundurma ve kabul etme' suçundan arandığı belirlenip, gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerince içinde 2 kişi bulunan teknede yapılan kontrolde gereğinden fazla miktarda yakıt olduğu, seyrüsefer sisteminde Çökertme Koyu'ndan Kisebükü Mevkisi'ne rota çizildiği dikkati çekti. Teknedeki 2 kişiyi gözaltına alan Sahil Güvenlik ekibi, jandarma ile tekrar bağlantı kurdu, Kisebükü'de düzensiz göçmen grubu olabileceği değerlendirildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmada, Arpabükü Koyu'nda, ormanlık alanda Pakistan, İran, Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 88 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Milas Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'My Friends' isimli tekne Ören Limanı'na getirilerek muhafaza altına alındı. Teknede gözaltına alınan 2 şüpheli de Sahil Güvenlik tarafından jandarmaya teslim edildi.

Yakalanan 88 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olduğu belirlenen 4 kişinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Feribotla kaçmak istediler

Fethiye’de de feribotla ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Devriye görevi yürüten Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu açıklarında 'Büyük Sakarya' adlı bir feribottan şüphelendi. Feribotu durdurup kontrol eden ekipler, 22'si çocuk ve 30'u kadın olan toplam 93 kaçak göçmeni yakaladı. İran, Somali ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, feribotla birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların kimlik tespiti işleminin sürdüğü bildirildi. Yapılan araştırmada, 'Büyük Sakarya' isimli feribotun sistemde gözükmediği, ismin sonradan tekneye yazılmış olabileceği, kaçak göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiklerinin, yakalananlar arasında organizatörün bulunup bulunmadığının da sorgulandığı bildirildi. Yakalanan topluluğun işlemleri sürüyor.

Vira Haber