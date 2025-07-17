Dünyanın En Büyük Canlı Hayvan Taşıma Gemisi Türk Şirketine Satılıyor

Avusturyalı Wellard şirketi, filosundaki dev gemiyi Gaziantep merkezli Göktaşlar Et firmasına 51 milyon dolara satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Satış işleminin tamamlanması için şirketin yönetim kurulu onayı bekleniyor.

Göktaşlar Et’in gemiyi, Meteors Denizcilik aracılığıyla satın alacağı öğrenildi. 176 metre uzunluğa sahip olan dev gemi, aynı anda 20 bin sığır veya 75 bin koyun taşıyabilme kapasitesine sahip.

Göktaşlar Et'in Büyüme Yolculuğu

1998 yılında Şerif Göktaş tarafından kurulan Göktaşlar Et, 2006 yılına kadar sadece et üretimiyle ilgilendi. Ancak 2008 yılının sonunda 500 dönümlük bir arazi üzerine kurduğu, 73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliği ile canlı hayvan sektöründe de faaliyet göstermeye başladı.

Şirket, 2010'dan itibaren Almanya, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Macaristan ve Fransa gibi ülkelerden kırmızı et; Brezilya, Uruguay, Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Romanya gibi ülkelerden ise canlı hayvan ithalatı gerçekleştirdi.

Hayvan İthalatına Stratejik Hamle

Türkiye’nin 2024 yılında 600 bin büyükbaş hayvan ithal ettiği göz önüne alındığında, bu dev geminin satın alınması stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Göktaşlar Et’in daha önce bu gemiyi kullanarak hayvan ithalatı yaptığı, geminin satışa çıktığını öğrenince açık artırmaya katılarak en yüksek teklifi verdiği belirtildi.

Vira Haber