Gençler, Kaplumbağaları Korumak İçin Sahile File Çekiyor

Çalışmalar, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde yürütülüyor.

Derneğin kurucu başkanı Seyhan Akdoğan, derneğin 2009 yılında kurulduğunu belirterek, "Hem vahşi yaşamı korumak hem de sosyal imkanları kısıtlı gençleri topluma kazandırmak amacıyla yola çıktık" dedi.

Akdoğan, 2010 yılından bu yana Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilen projeler yürüttüklerini ifade ederek, "Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında yaklaşık bine yakın yabancı genci ülkemizde ağırladık. Gençler, çevre projelerinde aktif görev alıyor, sahil temizliği yapıyor ve gece boyunca kaplumbağaların denize ulaşmasını sağlıyor" diye konuştu.



Sahilde file çalışması yapıyorlar

Kazanlı sahilinde yürütülen yaz dönemi projesi kapsamında, farklı Avrupa ülkelerinden gelen 12 gönüllü genç, kaplumbağa yavrularının güvenli şekilde denize ulaşması için gece saat 22.00 ile sabah 04.00 arasında görev yapıyor. Yönünü şaşıran yavrular, dikkatle takip edilerek tekrar denize yönlendiriliyor. Bunun yumurtlama alanının olduğu sahil şeridine kilometrelerce file çekiliyor. Akdoğan, "Amacımız kaplumbağaların hayatta kalma oranını artırmak. Doğada bu oran binde birken, biz bu projeyle binde ikiye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kazanlı'da rekor yuva sayısı

Kazanlı sahilinde bu yıl 2 bini aşkın yuva tespit edildiğini belirten Akdoğan, "Bu yıl rekor sayıya ulaştık. Burada hem yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) hem de caretta caretta türleri yuva yapıyor. Ancak yüzde 80 oranında yeşil deniz kaplumbağası geliyor" şeklinde konuştu.

Projeye katılan gençlere, katılım belgesi verildiğini ve bu deneyimin onların kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyen Akdoğan, "Biz bu dünyayı dedelerimizden miras almadık, torunlarımızdan ödünç aldık" sözleriyle doğayı koruma bilincinin önemine dikkat çekti.

Akdoğan, son olarak tüm gençleri bu tür çevre projelerine katılmaya davet ederek, "Ne kadar çok genç bu projelere dahil olursa, hem çevreye hem de kendi özgüvenlerine o kadar katkı sağlarlar" ifadelerini kullandı.

Vira Haber