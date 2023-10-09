Dünyanın En Büyük Gemisi 'Türkiye', Asyaport Limanı’na Geliyor

Konteyner şirketi MSC tarafından Çin’de inşa ettirilen ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük konteyner gemisi özelliği taşıyan 12 gemiden birine ‘MSC Türkiye’ adı verildi. Omurgadan 80 metre yüksekliğinde 399,9 metre uzunluğunda olan MSC Türkiye gemisinin Türkiye’de ilk durağı ise Tekirdağ olacak. MSC Türkiye gemisi, 30 Ekim’de Türkiye’deki ilk durağı Tekirdağ Asyaport Limanı’na gelecek.

Firmanın Çin’de inşa ettirdiği gemilerin suya inmesiyle, Aponte ailesi gemilere isim vermek için düzenlenen toplantıda Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’in kızı, Aponte ailesinin gelini Ela Soyuer’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle önerdiği ‘Türkiye’ ismi verildi.

Vira Haber