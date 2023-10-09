Albatros Kamikaze İDA'dan Test Atışı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, su üzerinde yüksek hızla ilerleyip düşman hedeflerinin patlatılmasını sağlayan Kamikaze İDA Albatros için Mersin'de test atışı yapıldığı belirtildi.

Test kapsamında, 8'li sürü halinde hareket edebilen ve üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden birinin, hedef gemiye çarparak patladığı kaydedildi.

Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef geminin dakikalar içinde sulara gömüldüğü ifade edilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Bayraktar TB2 İHA da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi. Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu. Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında anbean takip edildi. Çevreye zarar vermemek için test öncesinde hedef gemi yıkanarak yakıt ve yağ gibi kirlilik içerecek unsurlardan arındırıldı."

Vira Haber