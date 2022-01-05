Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi Denize İndirildi

24.000 adet 20ft eşdeğer birim (TEU) konteyner gemisi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering'in (DSME) Geoje'deki Okpo tersanesinde denize indirildi.

Adını İspanyol liman kentinden alan HMM Algeciras, Eylül 2020'ye kadar teslim edilmesi planlanan 12 adet 24.000 TEU sınıfı geminin ilki.

Eski adı Hyundai Merchant Marine olan HMM, DSME, Hyundai Heavy Industries (HHI) ve Samsung Heavy Industries (SHI) olmak üzere üç tersaneli mega konteyner gemileri için resmi bir sözleşme imzaladı.

Kaplar, partikül maddeleri ve kükürt oksitler ve azot oksitler gibi zararlı elementleri egzozdan uzaklaştıran bir yıkayıcı sistemle donatıldı.

Kore devlet başkanı Moon Jae-in şunları söyledi: "Benim için HMM'nin bu zor zamanda teknolojik olarak en gelişmiş konteyner gemisini teslim alması çok anlamlı. HMM'nin Kore ulusal amiral gemisi taşıyıcısı olarak rekabet avantajı sağlamaya devam etmesini umuyoruz."

Gemi, Qingdao, Busan, Ningbo, Şanghay, Yantian, Süveyş Kanalı, Rotterdam, Hamburg, Antwerp, London Gateway ve Singapur'dan geçen Uzak Doğu'dan Avrupa'ya gidecek.

Vira Haber