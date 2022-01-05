Güney Kore KSS-III Sınıfı İkinci Denizaltısının İnşasına Başladı

Güney Kore’nin yerel şirketlerinden Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) tarafından inşa edilecek olan denizaltının 2026 yılına kadar tamamlanması ve 2028 yılında Kore Cumhuriyeti Donanması’na (ROKN) teslim edilmesi planlanıyor.



İlk KSS-III sınıfı Batch II denizaltının sac kesimi 13 Ağustos 2021’de DSME tersanesinde gerçekleştirilmişti. 2026 yılında da ROKN’a teslim edilmesi planlanıyor. DSME, ikinci KSS-III sınıfı Batch II denizaltısının inşası için Eylül 2021’de ihaleyi kazanmıştı.

Savunma Tedarik Programı İdaresi’nden Kore Denizaltı Proje Grubu Başkanı Jeon Jeon-gyu “İkinci Jang Bogo-III sınıfı Batch-II denizaltının inşasının başlaması, Donanmamızın gelecekte denizde olacak, 3000 ton deplasmanın üzerinde 5 adet denizaltıya sahip olacağı anlamına geliyor. Geminin ulusal güvenlikte merkezi bir rol oynamasını bekliyoruz.” dedi.

KSS-III sınıfı denizaltı

Kore Cumhuriyeti Donanması, Jangbogo III programı kapsamında, 3 kafileden (batch) oluşmak üzere toplamda 9 adet KSS-III sınıfı denizaltını envanterine katmayı planlamaktadır. Jang-Bogo-III veya Dosan Ahn Changho sınıfı olarak da adlandırılan KSS-III sınıfı denizaltılar tamamlandığında Kore Cumhuriyeti Donanması toplamda 27 denizaltıya sahip olacak.

KSS-III SINIFI DENİZALTILAR

50 kişilik mürettebat kapasitesine sahip Batch-II denizaltı 89 metre uzunluğunda ve 9.6 m genişliğindedir. 3.600 tonluk deplasmana sahip olan denizaltı 10 adet balistik füze taşıyabilmektedir. Denizaltıda havadan bağımsız tahrik sistemi (AIP) kullanılacak olup azami 20 knot hıza ulaşabilecektir. DAPA tarafından yapılan açıklamaya göre Batch-II, Japonya’nın Soryu sınıfından sonra lityum iyon (Li-ion) pil kullanılan dünyadaki ikinci denizaltı olacak. Li-ion pillerin kullanılması, geminin daha uzun süre su altında kalabileceği anlamına gelir ve bu da onu denizaltı savunma harbinde daha avantajlı hale getiriyor. Ayrıca, Batch-II önceki denizaltılara kıyasla daha gelişmiş sonar ve savaş yönetim sistemine sahip olacak.

Daewoo Gemi İnşa ve Deniz Mühendisliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Batch-II gemilerindeki bileşenlerin %80’i yurt içinde üretilecek. Söz konusu durumla birlikte, yurt içinde istihdam sağlanması ve geminin ihracat pazarında daha rekabetçi hale gelmesi beklenmekte. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda İspanya’nın Indra şirketinden SIGINT sistemlerinin ve Fransa’nın ECA Grubu’ndan da direksiyon konsollarının tedarik edileceği açıklanmıştı.

