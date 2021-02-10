İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. Dünyanın En Büyük LNG Gemisi Tekirdağ Kıyısına Yanaştı
Dünyanın En Büyük LNG Gemisi Tekirdağ Kıyısına Yanaştı

Dünyanın En Büyük LNG Gemisi Tekirdağ Kıyısına Yanaştı

Cezayir'in Arzew Limanı’ndan yola çıkan Lalla Fatma NSoumer isimli dünyanın en büyük LNG gemisi, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş tesisleri terminaline yanaştı.

A+A-

Cezayir'den 4 Şubat günü yola çıkan 144 bin 888 metreküp kapasiteli, sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan, Bahamalar bayraklı gemi, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş LNG tesisleri terminaline yanaştı.

Geminin, beraberinde getirdiği sıvılaştırılmış doğalgaz boşaltımını gerçekleştirdikten sonra tekrar yola çıkacağı belirtildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 284 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.