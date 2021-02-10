Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden YDS Kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, özel kurumlar ve online yapılan YDS sonuçlarının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gemi Adamları komisyonları ve Liman Başkanlıklarına gönderdiği genelgede İngilizce başarı esaslarını hatırlattı.

MAKİNE MÜHENDİSLERİNDEN YDS TALEBİ

Genel Müdürlük, Türkiye’de yapılan TOEFL ve benzeri YDS eşdeğeri kabul edilen sınavlarda, sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı aranmasına devam edileceğini belirtti. Bakanlık, özel kurumlara ait binalarda yapılan sınavlar ile ev ortamında yapılan ve sonuç belgesinde ‘Home Edition’ yazan sınav sonuçlarının kabul edilmeyeceğini açıkladı.

KENDİ ŞİFRENİZLE KONTROL EDİN

İdare diğer taraftan söz konusu sınav sonuçlarının yayınlandığı adres üzerinden kullanıcıya ait kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılarak kontrol edilmesi gerektiğini tekrar hatırlattı.

Vira Haber