Dünyanın En Büyük Yolcu Gemisi 7 Günlük Seyahatine Başladı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Royal Caribbean'a ait “Icon of the Seas” adlı yolcu gemisi 7 günlük seyahatine başladı. Miami Limanı’ndan Cumartesi günü demir alan 365 metre uzunluğundaki 20 katlı yolcu gemisi, 7 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 mürettebat alabilecek kapasiteye sahip. 2 milyar dolara mal olan gemide 20 güverte, 2 bin 805 kamara bulunuyor. Ayrıca 55 metrelik yapay bir şelale, 40 yemek alanı ve bar, 7 yüzme havuzunun da yer aldığı gemi, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batan dönemin en büyük ve lüks yolcu gemisi olarak tarihe geçen Titanik’ten 5 kat daha büyük. Eyfel Kulesi'nden de daha uzun olan gemide 6 su kaydırağı bulunuyor. Yolcuların keyifli vakit geçirmesi için seyahatte 16 kişilik bir orkestranın yanı sıra farklı müzik tarzlarına sahip 50 müzisyen ve çok sayıda komedyen görev alacak.

Gemi Karayipler turunun ardından Miami Limanı’na dönecek.

Vira Haber