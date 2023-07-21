Dünyanın En Büyük Yüzen Kütüphanesi: Logos Hope
Umman’ın başkenti Maskat’taki Sultan Kâbus bin Said Limanı’na demir atan dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi "Logos Hope" gemisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Umman’ın başkenti Maskat’taki Sultan Kâbus bin Said Limanı’na demir atan dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi "Logos Hope" gemisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bilim, spor, sanat, edebiyat, düşünce gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 4 bin kitaptan yarım milyon kopyanın bulunduğu gemide, kitap severlerin ilgisini çekiyor.
Vira Haber
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Etiketler : yüzen kütüphane, Umman, Logos Hope
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