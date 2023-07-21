Umman’ın başkenti Maskat’taki Sultan Kâbus bin Said Limanı’na demir atan dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi "Logos Hope" gemisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bilim, spor, sanat, edebiyat, düşünce gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 4 bin kitaptan yarım milyon kopyanın bulunduğu gemide, kitap severlerin ilgisini çekiyor.

Vira Haber