İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Dünyanın En Büyük Yüzen Kütüphanesi: Logos Hope
Dünyanın En Büyük Yüzen Kütüphanesi: Logos Hope

Dünyanın En Büyük Yüzen Kütüphanesi: Logos Hope

Umman’ın başkenti Maskat’taki Sultan Kâbus bin Said Limanı’na demir atan dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi "Logos Hope" gemisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

A+A-

Umman’ın başkenti Maskat’taki Sultan Kâbus bin Said Limanı’na demir atan dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi "Logos Hope" gemisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bilim, spor, sanat, edebiyat, düşünce gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 4 bin kitaptan yarım milyon kopyanın bulunduğu gemide, kitap severlerin ilgisini çekiyor.

aa-20230720-31728056-31728050-dunyanin-en-buyuk-yuzen-kutuphanesi-logos-hope-ummanda-ziyarete-acildi.jpgaa-20230720-31728056-31728036-dunyanin-en-buyuk-yuzen-kutuphanesi-logos-hope-ummanda-ziyarete-acildi.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.