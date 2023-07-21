Kadıköy-Beşiktaş Vapurunda Bir Kişi Denize Atladı

Olay 20 Temmuz akşam saatlerinde yaşandı. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" isimli Şehir Hatları vapuru seyir halindeyken bir kişi denize atladı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik botu sevk edildi. Denize düşen A.U.B. (36) isimli vatandaş tedbir amaçlı sevk edildiği hastanede durumunun iyi olduğu bildirildi

İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

'20 Temmuz akşamı saat 22.31’de Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan şehir hatları vapurundan bir şahsın denize atladığı ihbarı yapılmış olup, denize düşen A.U.B. (36) isimli vatandaşımız, sevk edilen iki sahil güvenlik botuyla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.'

Vira Haber