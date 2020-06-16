Dünyanın En Eski Buğdayıyla İlgili Güzel Haber

Dünyanın en eski buğdayı olarak bilinen ve Mardin'de yetişen Sorgül buğdayıyla ilgili bu yıl 1400 dönümden 560 ton rekolte bekleniyor.

GLUTEN MİKTARI AZ, PROTEİNİ YÜKSEK

Sorgül buğdayının kalitesini anlatan Demir, "Gluten miktarı az, bitkisel proteini yüksek. Bu, Türkiye'nin değil dünyanın en iyi durum buğdayı. Bu arazide yetişiyor. Hem iklim hem arazi koşulları çok iyi. Yüksek kalitede bir buğday elde ediyoruz. Üstelik buna tarım ilacı kullanmadık. Geleneksel yöntemleri kullandık." dedi.

Suriyeli kadınların verdiği desteği de aktaran Demir, "Onlarla geleneksel tarım yöntemlerini kullanıyoruz.'' ifadesini kullandı.

DÜNYANIN EN ESKİ BUĞDAYI

Demir ayrıca, "Dünyanın en eski buğdayı dünyanın en eski topraklarında, Mezapotomya'da hayat buldu. Bu buğdayı gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edindik. Amacımız sadece para kazanmak değil, gelecek kuşaklara olan borcumuzu ödemek, sağlıklı gıdaya onları ulaştırmak." şeklinde konuştu.

Vira Haber