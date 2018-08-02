Dünyanın en güzel sahilleri

Honokalani Sahili, Maui, Hawaii

Simsiyah kumsalı, lapis maviliğindeki suları ve yoğun, ormanı aratmayan bitki örtüsü ile Honokalani Sahili kendinizi bir fotoğrafın içinde gibi hissedeceğiniz yerlerden.

Donmuş lav çakıllarından kumların üzerine uzandığınızda yapabileceğiniz pek çok şey var; kumsala saklanmış lav tüpleri bulmak veya lav tepelerine oyulmuş deniz mağaralarını keşfetmek gibi.

El Nido, Palawan, Filipinler

Tek başına yaklaşık 50 beyaz kumlu sahile ev sahipliği yapan El Nido'da spesifik bir nokta belirtmek tam da bu yüzden pek mümkün değil.

Kireçtaşının en dramatik ve belki de görebileceğiniz en beyaz kumları meydana getiren dönüşümü ile oluşan coğrafya, okyanus sularının da olduğundan daha mavi görünmesini sağlıyor.

Reduit Beach, St. Lucia

Güvercin Adası Ulusal Parkı'nın güneyine 10 dakika mesafede olsa da havlunuzu serdiğiniz an kendinizi bambaşka bir gerçeklikte hissetmenizi sağlayacak bu sahilde rüzgar sörfü veya atıştırmalık noktaları gibi ihtiyacınız olan her şey var.

Reduit Beach villalarına ve lüks tatil köylerine yürüme mesafesinde olmasına rağmen rahatlığı ve yaşattığı duygu ile iyi bir kaçış noktası.

Palm Beach, Aruba

Adanın kuzeybatı sahilindeki 3 kilometrelik kıyısı boyunca uzanan bu sahilde sizi gece ve gündüz meşgul edecek pek çok aktivite mevcut.

Gün içinde yalın ayak Pelican Pier Bar'da yemeğin keyfini çıkarmadan önce parasailing yapabilir veya şnorkelle dalabilir; gece ise gündüzün tembelliğini atmak için restoranlara ve gece kulüplerine gidebilirsiniz.

Matira Sahili, Bora Bora, Fransız Polinezyası

Matira'nın Tahiti'nin en ünlü sahili olmasının bir nedeni var; 1.5 kilometrelik ipeksi beyaz kumlar zümrüt yeşili lagün boyunca nazikçe uzanıyor ve ardındaki palmiyeler bir perde gibi manzarayı çevreliyor. Gün doğumu için ayrı, gün batımı için ayrı bir keyif alacağınız garanti.

Trunk Bay, St. John, Virjin Adaları

Dünyanın olmasa da Karayipler'in tartışmamız en fotografik sahillerinden Trunk Bay, Virjin Adaları Ulusal Parkı'nın kuzeybatı köşesinde konumlanıyor.

Dingin, ılık suları ve 200 metre uzunluğundaki sualtı keşif merkezi şnorkelle dalmak isteyen seyahatseverler için son derece cazip. Bölgede aynı zamanda yeşilliklerle çevrili arazide yürüyebilir veya tarihi şeker kamışı çiftliklerini ziyaret edebilirsiniz.

Horseshoe Bay, Bermuda

Adanın en popüler sahillerinden biri olmasına rağmen Horseshoe Bay'in kendine has bir sırrı var: Sığ denizi ve benzersiz kaya başkalaşımı sonucu ortaya çıkan pembe kumları ile Port Royal Cove.

Bir rehber eşliğinde inmeniz gereken bu özel sahil, özellikle genç seyahatseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Bathsheba Sahili, Barbados

Sarp, vahşi ve el değmemiş bu kıyı şeridini tasvir etmek için bizim kullanabileceğimiz kelimelerden sadece birkaçıyken fotoğrafçılar ve sörf tutkunları için en iyi dalgaları yakalayabildikleri bir doğal fenomen noktası.

Dalgaların beyaz kumlara çarptığı bu sahil yüzmek için olmasa da sörf yapmak ve fotoğraf çekmek için ideal.

Dreamland Sahili, Bali

İlk kez 1970'lerde keşfedilmeden önce saklı bir koyken, muazzam dalgaları sayesinde sörfçüler için benzersiz bir destinasyona dönüşen sahil, 40 yılda artan popüleritesi sayesinde birçok yeni tatil köyüne de ev sahipliği yapmaya başladı.

Taze meyve suları, lokal dürümler ve smoothie'ler tadabileceğiniz kafeleri ile kumsal atıştırmalıkları sunan sahilde küçük lokal mağazaları da ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber