Küresel ısınmaya çare 12 asırlık buzul

Günümüzün küresel ısınma sorunu, geçmişin hava durumuyla çözülecek. Bilim insanları önlenemeyen iklim değişikliği üzerine soluksuz çalışmalar yürütüyor. Araştırmaların en yoğun yürütüldüğü yer ise buzullarla kaplı olan fakat her geçen gün erime telikesiyle alarm veren Antarktika. Çeşitli önlemler almak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Üç ülkenin bilim insanı bir araya gelerek Doğu Antarktika’da binlerce yıl öncesinin iklim şartlarını ve şu anki dünya ülkelerine bunun etkisini öğrenmek için kolları sıvadı.

Avustralyalı, Danimarkalı ve Kanadalı uzmanlar toplam on hafta boyunca Brown Dağı’nın çevresinde incelemelerde bulundu. Dağın yaklaşık 330 metre altına sondaj makineleriyle inen araştırmacılar günde 12 saatlerini, geçmişin geleceğe etkisini öğrenmek için ayırdı. Yürütülen projeyle birlikte bin 200 yıl önce Dünya’da havanın nasıl olduğu tespit edilecek. Çalışmayı yürüten ekipten Paleoklimatolojist Dr. Tessa Vance “Bu gerçekten eşsiz çünkü dünyanın hiçbir yerinde başka bir kıtadaki kuraklık sürecini araştırmak için buz çekirdeğinden yararlanmadık” ifadeleriyle ilk kez denenen yöntem hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

330 metre derinlikten çıkarılan buz kesitleri, incelenmek üzere Avustralya’da yer alan Hobart’taki Antarktik İklim ve Ekosistemler Ortak Araştırma Merkezi’ne gönderildi. Merkezden sonuçların çıkması biraz zaman alacak denilse de küresel çapta yankı uyandıran bir keşif yapılmış olacak. Bilim insanları bölgedeki iklim dalgalanmalarıyla ilgili ipuçları elde ederek Avustralya’daki yağışlara ışık tutmayı hedefliyor.

Vira Haber