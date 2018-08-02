Turistlerin yeni gözdesi: Salda

Çevresinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü belirlenen göl, turkuaz rengiyle eşsiz bir güzelliğe sahip.

Burdur, Yeşilova’da bulunan Salda Gölü 185 metreye varan derinliği ile Türkiye’nin en derin gölü... Ayrıca dünyada en derin üçüncü göl konumunda... Tek özelliği bu değil üstelik. Dünyadaki Mars özelliği gösteren iki yerden biri. Büyüleyici bir görünümü olan göl turkuaz rengi ile Türkiye’nin Maldivleri olarak anılıyor.

Beyaz kumu, berrak ve turkuaz rengi sularıyla dikkatleri çeken, Türkiye'nin en derin gölü Salda'nın doğal güzellikleri, havadan video çekimiyle gözler önüne serildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında olan Salda Gölü Tabiat Parkı, havadan görüntülendi.

Bakanlık tarafından yapılan video çekimlerinde, beyaz kumu, berrak ve turkuaz rengi sularıyla büyüleyen, Türkiye'nin en derin gölü Salda'nın doğal güzellikleri gözler önüne serildi.

Görüntülerde, gölün bulunduğu tabiat parkının barındırdığı bitki ve hayvan (flora ve fauna) zenginliğine de yer veriliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü koruması altında olan ve 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'deki derin göllerden biri olan Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırları içinde yaklaşık 6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğunda 120,12 dekar büyüklüğünde, tektonik bir çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer alıyor.

Salda Gölü, Yeşilova ilçe merkezine 4 kilometre, Burdur'a 56 kilometre, Denizli'ye 96 kilometre, Antalya'ya 159 kilometre mesafe uzaklıkta bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ"

Beyaz kumu, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü, az tuzlu, yüksek alkalin ve ekosistem dengesi hala bozulmamış bir göl olarak biliniyor.

Bölgede yapılan çalışmalar, dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu gösteriyor.

Sahip olduğu jeolojik ve kimyasal özellikler, barındırmış olduğu endemik türler ile ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü, önemli doğa alanı ve önemli kuş alanı kriterlerini sağlayan uluslararası öneme sahip sulak alan olarak biliniyor.

Salda Gölü ve çevresindeki farklı habitatlar, iklim koşulları farklı ekolojik istekleri olan sürüngen, çiftyaşamlı, kuş, memeli ve kelebek türlerinin alanda üremesine ve beslenmesine imkan sağlıyor.

Salda Gölü Alt Havzası kuş türleri açısından Türkiye'deki önemli yaşam alanlarından da biri olarak nitelendiriliyor. Alt havzada yürütülen arazi çalışması ve literatür araştırması sonucunda 75'i Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan, toplam 110 kuş türü yaşıyor.

Tabiat parkını ziyaret edenler, göl çevresinde bisikletle gezinti, kuş gözlemi, yüzme ve dalış yapabiliyor.

Vira Haber