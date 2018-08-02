Rus hücumbotları yeni silahlarla donatıldı

Çift eksenli stabilizasyon sistemine sahip Ukrava-Kord UKSS, entegre elektrooptik (EO) süite sahip. Ayrık cayro stabilizeli EO istasyonu entegrasyonuna da olanak sağlayan platformun bu istasyon sayesinde görüntü stabilizasyonu daha üst seviyeye çıkarılabiliyor.

Sistem, bin 100 milimetre yüksekliğinde. Bin 355 milimetre dönüş yarıçapına sahip olan platform, -20 ile +80 derecelik yükseliş açısına sahip. 200 yanal alanda 200 derecelik dönüş sağlayabilen sistemin EO modülü, termal görüntüleyici, geniş açılı renkli gündüz kamerası ve çeşitli odaklama ve lazer işaretleyicilerden oluşuyor.

Bu sistemlere ilave olarak kullanıcı isteğine bağlı olarak otomatik hedef takip sistemi ve balistik bilgisayar ile entegre edilebilen sistem, 14,5 mm KPVT ağır makineli tüfek, 12,7 mm Kord veya 7,62 mm PKT makineli tüfek entegrasyonuna olanak sağlıyor. Alçak irtifadan uçan hava hedeflerine de entegre olabilen UKSS, Proje 03160 sınıfı botlarda KPVT, Proje 12150 sınıfı botlarda ise Kord makineli tüfek ile kullanılıyor.

Vira Haber