Dünyanın en sıra dışı ülkesi!

Bir ülke için nüfusun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ülke nüfus sayısıyla kendi gücünü gösterir. Yalnız dünyada öyle bir ülke var ki, 27 kişiden ibaret.

Sayısı size ilginç gelse de Sealand ismindeki bu ülke devlet olmayı başarabilmiş ve dünyanın en küçük ülkesi olarak adını yazdırmış.

Bu ülkenin ciddi ciddi internet servisleri var ve uçakla, denizaltıyla saldırılmadığı sürece dünyanın en güvenilir yerlerinden biri. İşte bu minik ülke hakkında bilinmesi gerekenler.

İngiltere'nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının hava saldırısını önlemek için İngiltere tarafından 550 metrekarelik alana inşa edilen bir deniz kalesi.

İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates, işgal ettiği Sealand’ın uluslararası karasularında bulunduğu için devlet statüsüne çıkarılabileceğini söyledi ve kendisini prens ilan etti.

Ailesiyle birlikte kendi kurduğu bu küçük ülkede yaşamaya başlayan Roy Bates, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından adadan atılmaya çalışıldı.Ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı.

Daha sonra mahkemeye taşınan bu olayda İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 6 mil açığında olması dolayısıyla Roy Bates'i haklı buldu.

Bates, 1974 yılında kendince bir anayasa çıkardı. Bayrak, milli marş ve Amerikan doları ile eşdeğer bir para birimi olan Sealand Doları'nı kabul etti.

Roy, nüfusu dört kişiden oluşan ülkesini 2007 yılında 10 milyon sterlin karşılığında satılığa çıkardığını duyurdu, ancak sonuç alamadı.

Sealand'ın kurucusu Prens Roy Bates 2012'de 91 yaşında yaşamını yitirince ülke Prens Naibi Michael Bates’e kaldı.

Sealand ve KKTC’den sıra dışı bir maç

Sealand FİFA’ya üye olmayan Tibet, Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi gibi ülkelerin milli takımları tarafından oluşan NF-Board’ın bir üyesi.

NF-Board ise özel durumları sebebiyle FIFA'ya üye olamayan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış ülkeler veya özerk bölgeler gibi toplulukların uluslararası futbol maçları yapabilmeleri için 12 Aralık 2003 günü kurulan bir organizasyon.

Bu ülkelerin içerisinde Cebelitarık, Laponya, Grönland gibi takımlarda var. Ama hiç kuşkusuz en garibi Sealand ulusal futbol takımı.

Sealand, sadece bir aileden oluşsa da futbol milli talkımları da var.

Danimarka amatör liginde mücadele eden Vestbjerg takımı Sealand’ın ulusal takımı olmak istemiş.

Kral Bates bunu kabul etmiş. Bütün futbolcular bir gecede Sealand vatandaşı olmuş. Vestbjerg maçlarından önce Sealand ulusal marşı okunuyor. Vestbjerg amatör bir takım hiç kimse futbolu bir meslek haline getirmiş…

Yaş ortalaması da yüksek bu takımın. KKTC ile yaptıkları bir maçta KKTC 6-1 yenmişti. Ülkenin yönetim biçimi Prenslik ve Anayasal Monarşi'dir. 70 yıllarda posta pulları, bugünlerde ise havenco ile bir hosting merkezi olarak iyi para kazanılıyor. Ayrıca Ülke, gelirini bazı ülkelerde saklanması yasak olan internet verilerini depolayarak elde ediyor. Yeterli parayla kendinize bir Sealand pasaportu bile alma şansınız bulunuyor.

Vira Haber