Orta Asya Liderleri, Aral Gölü için toplanıyor

Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu (IFAS) başkanlığını yürüten Türkmenistan, fona üye ülkelerin Devlet Başkanları zirvesine ev sahipliği yapacak.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov 24 Ağustos tarihinde Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki turizm merkezi Avaza’da liderler zirvesi düzenlenecek.

IFAS liderler zirvesi için, ilgili ülkeler ile zirve gündeminin görüşüldüğünü ifade eden bakan Meredov, zirvede imzalanacak belgelerin hazırlıklarının da devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri bakanının bilgilendirmesinin ardından açıklama yapan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu dönem başkanı olduklarını hatırlattı. Aral Gölü’ndeki ekolojik durumun iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğine hazır olduklarını kaydeden Türkmen lider; bu konuda somut girişimlerde bulunduklarını vurguladı ve Birleşmiş Milletler’in Aral için özel bir program hazırlaması ve örgütün konunun tarafı olmasını önerdiklerini hatırlattı.

Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu (IFAS) 5 Orta Asya ülkesi Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerinin ortak kararı ile 1993 yılında kuruldu. IFAS’ın 2017 – 2019 dönem başkanlığını Türkmenistan yapıyor. Bu dönemde fonun yürütme komitesi Aşkabat’ta bulunuyor.

Vira Haber