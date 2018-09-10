Dünyanın en pahalı 8'inci yatı Marmaris'te

Marmaris Gümrük Limanı'na öğle saatlerinde demirlenen, 156 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan 'Dilbar' isimli ultra lüks yat, ilgi odağı oldu. Dışında açık fildişi renkler ve bronz aksamlar kullanılan, üzerinde helikopter, iç alanında ise 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı olan, 20 lüks suitte misafirlerin ağırlanabildiği yatta, 47 kişilik mürettebat görev yapıyor. 2008 yılında yapılan ve son 2 seneye kadar medya organlarında yer almayan ultra lüks yat, 22,7 knot hız yapabiliyor.

Dünyanın en pahalı yatları arasında 8'inci sırada gösterilen 'Dilbar'ın, İzmir'in Aliğa ilçesinden gelecek tankerlerden yakıt ikmali yapılması ve gerekli bakımları sonrası Yunan adalarına ardından da Akdeniz'e geçeceği belirtildi.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un yatta olmadığı, akrabaların tatil yaptığı öğrenildi.

Vira Haber