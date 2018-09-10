Turist dolu tur teknesi karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir tur teknesi karaya oturdu. Teknenin içindeki turistler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum’dan içerisindeki 39 yerli ve yabancı turist ile günü birlik gezi için yola çıkan Rebekka D isimli tur teknesi, güzergahta bulunan Akyarlar sahiline geldiğinde denizin sığ olduğu bir bölgede karaya oturdu. Yardım çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, karaya oturan teknede bulunan yerli ve yabancı turistleri botla tahliye ederek kıyıya ulaştırdı.

Vira Haber