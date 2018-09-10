ZWCAD 2019 ile güvenilir çizilimler

Önemli yenilikler ve geliştirmelerle ön plana çıkan ZWCAD 2019, Dinamik Blok oluşturma ve düzenleme, PDF dosyaları daha verimli şekilde kullanma, kolay ölçeklenebilir açıklamalar ekleme gibi yeniliklerin yanı sıra, kararlılık ve verimlilik açısından da kullanıcıyı rahatlatıyor. Ayrıca API’ler , yeni komut ve sistem değişiklikleri, ve hızlı hata düzeltmeleriyle hep daha iyiye doğru yol alıyor.

Peki neden ZWCAD?

Alışıldık Arayüz

Daha önce herhangi bir CAD uygulaması kullanıyorsanız, herhangi bir eğitim veya adaptasyon ihtiyacı duymadan doğrudan çalışmaya devam edebilirsiniz. Komutları, ayarları, menüleri, panelleri hiç yadırgamadan doğrudan kullanabileceksiniz. Ayrıca Türkçe arayüz seçeneği de var.

DWG uyumluluğu

ZWCAD doğrudan DWG formatında çalıştığı için, gerek önceki dosyalarınızı kullanmakta gerekse diğer CAD yazılımlarıyla dosya alışverişinde herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Hızlı ve Hafif

ZWCAD diskinizde çok az yer kaplıyor, çok hızlı yükleniyor ve açılıyor, çok düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda bile büyük dosyalarla çalışmanıza olanak sağlıyor.

Esnek API uyumluluğu

Başka CAD programları için yazılmış uygulamalar, lisp dosyaları ZWCAD’e kolaylıkla adapte edilebiliyor. Bazı lispler herhangi bir değişiklik gerekmeden doğrudan ZWCAD’e yüklenebiliyor.

Yenilikçi

Dosya karşılaştırma özelliği, sesli not ekleme, hızlı seçim, hesap makinesi gibi özellikler verimliliğinizi arttıracak.

Ekonomik

ZWCAD’i ister kalıcı lisans isterse abonelik şeklinde satın alabilirsiniz. Network sürümü yüzer lisans şeklinde çalışıyor ve tekil lisanslamadan fiyat farkı olmaksızın belirli sayıdaki lisans alarak herkesin ZWCAD’i kullanabilmesi sağlanıyor.

Vira Haber