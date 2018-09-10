Foça'yı festival sevinci sardı

Güzel bir festival geçmesi dileğinde bulunan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Demokrasi Meydanı Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı'nda 'Tekne Bakım ve Onarımı' yapan Foçalı Balıkçılara ve Foça Balık Hali Yan Duvarına, 'Kıyı Balıkçılığı Temalı Duvar Resmi Çizimi' yapan Gölge Artizm'e kolaylıklar dileyip, bir süre çalışmaları izledi.

Foça Limanında Foça Yelken ve İhtisas Kulübü ve Yeni Foça Limanında Yeni Foça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcularının yelken ve sörf gösterileri seyri güzel görüntüler oluşturdu.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) sualtı fotoğraf sergisi açıldı. Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, 'Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Eğitimi' konulu panelin katılımcılarına değerli bilgiler anlattı.

Yeni Foça'da, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önündeki Balık Ekmek Mangal Partisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Başkan Demirağ ve belediye meclis üyeleri de vatandaşlara balık-ekmek ikramında bulundu. Festivale, Yunanistan-Midilli'den misafir olarak katılan Arion Halk Oyunları ekibi, Menemen Ticaret Odası Halk Oyunları ekibi ve Foça Belediyesi Halk Oyunları ekibi, gösterilerini sundu. Alana büyük sevinç ve coşku hakim olurken, dostluk halayına vatandaşlar da katıldı.

İlk gün programı kapsamında;

Foça Demokrasi Meydanı'nda, Saat: 16.00'da Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetleri kapsamında Boccia Gösterileri ve Foça Marsilya Meydanı'nda, Saat 17.00'de 'Dünden Bugüne Fotoğraflarda Foça Tatil Köyü-Club Med' isimli Fotoğraf Sergisinin açılışı yapılacak.

Kavala Kafe önünde, Saat 19.30'da başlayıp, Foça Cumhuriyet Meydanı'na dek sürecek Festival Korteji yine çok renkli görüntülere sahne olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda Festival Açılış Töreni yapılacak ve Halk Oyunları Gösterileri sunulacak.

Festivalin ilk konserinde, "Ezginin Günlüğü" sahne alacak. Konser, Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 21.00'de başlayacak. Yanı sıra, aynı saatte Yeni Foça'da; Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'da konser verecek. Şef Ergin Kayran yönetiminde, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası önünde gerçekleşecek konser, saat 21.00'de başlayacak.

Vira Haber