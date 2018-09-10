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Cinsel organını vatoz soktu

Cinsel organını vatoz soktu

Çin'in Hainan eyaletine bağlı Sanya'da denizde yüzen gencin cinel organı bir vatoz tarafından sokuldu. Talihsiz genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

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Denizde yüzen genç adamın cinsel organı, bir canlı tarafından sokuldu. Kıyıya çıkan adam acı içinde can çekişirken, plajdakiler yardımına koştu. Şoke eden görüntüler, Çin'in Hainan eyaletine bağlı Sanya'dan. Bir vatozun iğnesini batırdığı kurban, tropikal iklime sahip olan Sanya'daki plajda yere uzanarak yardım bekledi.

Plaja gelen acil servis ekipleri, olay yerinde vatozla genci ayırdı. Video görüntüleri beş milyondan fazla izlenen kurban, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, sahilde kalan iğneli vatozun kısa süre sonra öldüğünü söylediler.

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Vira Haber

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