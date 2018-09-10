Libya'da Ulusal Petrol Şirketi merkezine saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı bir grup tarafından başkentin Demiryolu bölgesinde yer alan Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen saldırıda kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganların Afrika uyruklu ve terör örgütü DEAŞ mensup olduğu aktarılan açıklamada, çatışmaların sona erdiği ve Ulusal Petrol Kurumu'nda kontrolün sağlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kurumu hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Müdahale Güçleri ise saldırının ardından kurumda silahlı eylemcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşırken, diğer saldırganların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, binanın boşaltıldığı ve terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

BM misyonundan kınama

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamada da Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınandı.

UMH İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimleri, bir süre önce Ulusal Petrol Kurumu binası içinden gelen çatışma seslerinin ardından kuruma giden yolları kapatmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Libya güvenlik kaynakları saldırıdan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tuttu.

4 petrol limanında üretime başlanmıştı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, gerçitiğimiz ay Hafter güçlerinin 4 petrol limanını teslim etmesiyle petrol üretimine yeniden başlayacaklarını açıklamıştı.

Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda, Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari 26 Haziran'da, Hafter tarafından son dönemde ele geçirilen, petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Ülkedeki petrol üretiminin büyük çoğunluğunun ihraç edildiği Petrol Hilali bölgesindeki kriz sonrası tüm petrol ve türevlerinin ihracatı durmuştu.

Limanların Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesinden sonra Avrupa Birliği (AB), Trablus'a bağlı petrol kurumu otoritesi dışında yürütülen satışa itiraz edeceğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

Vira Haber