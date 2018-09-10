Turistik yatlar, ekimde bakıma girecek

Sezon bakımı için Antalya, Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağında karaya çıkarılacak olan tekneler, profesyonellerin elinde yeni sezona hazırlanıyor. İç ve dış olarak iki ayrı bakımdan geçen teknelerin deniz içinde kalan iskeletleri yosun başta olmak üzere farklı deniz canlılarının barınmasını ve zemini aşındırmasını engelliyor. Gezi sezonunun kapanıp, periyodik bakım sezonunun açılmasıyla birlikte tekneler bir bir karaya alınacak.

Bakım döneminde birkaç ay deniz dışında tutulan teknelerin ahşap bölümleri, çürüyen metal akşamlarının değişiminin yanı sıra, şaft ve motor bakımı, jeneratör, kabin bakımı ve genel bakım denilen iç ve dış çalışmaları yapılıyor. Kaptanlar bakım süresince teknelerinin başından bir dakika bile ayrılmayarak, çalışmaları yakından takip ediyor.

Yat Limanı'ndaki turistik turlar ise hız kesmeden devam ediyor. Farklı rotalara çıkış yapan tekneler, renkli görüntüler oluşturuyor.

Vira Haber