Denizi 'emen' Pac-Man
ABD’nin ‘çöp’ dolu Pasifik Okyanusu kıyılarında Pac-Man ismi verilen dev bir ‘deniz süpürgesi’, 2040 yılına kadar milyonlarca ton atığı denizden ‘emecek’.
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ABD’nin San Francisco kenti kıyılarında uzun süredir beklenen okyanus temizliği projesi (The Ocean Cleanup Project) başlatıldı. ‘Eski’ zamanların en ünlü bilgisayar oyunlarından esinle Pac-Man ismi verilen dev bir süpürgenin, 2040 yılına kadar Pasifik Okyanusu’nda oluşan devasa çöp girdabındaki atıkların yüzde 90’ını temizlemesi bekleniyor.
Basitçe okyanustaki atıkları ‘emen’ bu 120 metre uzunluğundaki dev süpürgenin ‘emici kollarının’ zaman içinde 600 metreye kadar uzatılarak daha geniş bir alanda temizlik yapması sağlanacak.
Vira Haber
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