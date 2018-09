The Bodrum Cup, 13 Ekim’de İstanbul’dan başlayacak

Türkiye’nin kesintisiz her yıl düzenlenen tek yelken yarışı olan Bodrum Cup, mavi tutkunlarına Ege Denizi’nin eşsiz koylarını gösteriyor. Mavi ve yeşilin aynı anda yaşandığı rotalarda yaklaşık 380 deniz mili rüzgarın önünde gidecek tekneler, denizde ilginç görüntüler oluşturacak.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışa yurtdışından daha çok teknenin katılmasını amaçladıklarını ve gelecek yıllarda dünyada en çok tanınan organizasyonu arasına gerecek kadar iddialı olduklarını belirtti. 13 Ekim’de İstanbul’dan başlayacak olan The Bodrum Cup ile ilgili Uysal yarışla ilgili şu bilgileri verdi: “200’den fazla yelkenli ve 10 bin izleyici bu heyecanı bizimle yaşayacak. Bodrum tipi birçok yelkenli katılacak. Yelkenli olması şartıyla her tür tekneye kucak açıyoruz. 30. yılımıza özel İstanbul rotamızı ekledik.

30 büyük yelkenli İstanbul Boğazı’nda muhteşem görüntüler oluşturduktan sonra yarış başlayacak. 22 Ekim’de Yalıkavak’ta, Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge’ın bitmesiyle American Hospital The Bodrum Cup başlayacak. 23 Ekim’de Yalıkavak Marina, 24 Ekim’de Yalıkavak Leros, 25 Ekim’de Leros - Körmen (Datça), 26 Ekim’de Körmen (Datça) Kissebükü ve 27 Ekim’de Kissebükü Bodrum etapları gerçekleşecek.” dedi.

