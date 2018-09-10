Bir çevre kirliliği haberi daha! 30 ton petrol denize aktı
Sri Lanka'da tonlarca petrol denize yayıldı,sızıntının denizde yol açtığı kirliliğin temizlenmesi için yüzlerce sahil güvenlik muhafızı ve donanma mensubu seferber edildi.
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Sri Lanka'da Deniz Çevresini Koruma Dairesi'nin Başkanı Saumya Ekanayake, Cumartesi gecesi karadaki tesiste bulunan depoya tankerlerden petrol taşıyan boru hattında sızıntı meydana geldiğini ve 25 ton petrolün denize yayıldığını söyledi.
Başkent Colombo'nun 14 kilometre kuzeyindeki sahil beldesi Uswetakeiyawa açığındaki sızıntıdan sonra deniz üzerinde toplanan petrol tabakasının temizlenmesi için 300 sahil güvenlik muhafızı ve donanma personelinin görevlendirildiği belirtildi.
Denizin temizlenmesi 2-3 gün sürecek
Ekanayake, sızıntının durdurulduğunu ve temizlik işinin 2 ya da 3 gün süreceğini açıkladı. Kazanın nedeninin soruşturulduğu ifade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Sri Lanka, Deniz Çevresini Koruma Dairesi, Başkanı, Saumya Ekanayake, petrol, deniz, boru hattı
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