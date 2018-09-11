Foça için ‘delil ve zarar tespiti’ davası açıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, 31 Ağustos’ta sahile fuel oil dökülmesi üzerine olayın hemen ardından sahil temizleme çalışmaları başlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda petrolun ‘Harrier’ isimli kuru yük gemisi tarafından denize döküldüğü ortaya çıkmıştı. Çevreyi kirleten geminin tespit edilmesi üzerine Foça’daki çevre örgütlerini temsil eden avukatlar tarafından sahile petrol döken ‘Harrier’ isimli kuru yük gemisi hakkında Foça Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘delil ve zarar tespiti’ davası açıldı.

Dava için Cuma günü Foça Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede gemiden dökülen fuel oilin çevreye verdiği zararın tespit edilmesi için üç kişiden oluşan bir bilirkişi heyetinin atanması ve heyetin olay yerinde incelemede bulunması talep edildi.

KÜÇÜMSENEMEZ

Öte yandan Foça’daki sızıntı ile ilgili bir açıklama da yapıldı. Çevre örgütleri tarafından yapılan açıklamada, “Bu olayın küçümsenecek, basite indirgenecek bir hali yoktur. Denize yakıt sızıntısının kaynağının, faillerinin, sorumlularının ortaya çıkarılması ve doğanının, ekosistemin uğradığı zararların net bir şekilde belirlenebilmesi için Foça Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtık” ifadesi yer aldı.

TÜBİTAK raporları ile geriye dönük uydu görüntülerinin incelenmesi sonucunda denizi kirleten geminin Palau Bayraklı “Harrier” isimli gemi olduğu tespit edilmişti. Söz konusu gemiye Çevre Kanunu’nunca 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildi. Sahili temizleme çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının yaklaşık 15 milyon TL tutarındaki tüm masrafı da geminin ait olduğu firma tarafından karşılanacaktır” açıklamasında bulundu.

Vira Haber