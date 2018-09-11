İÇDAŞ, 2 ülkeye 3 gemi sattı
Ağır sanayi alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarından İÇDAŞ, 2 ülkeye 3 gemi satışı gerçekleştirdi.
İÇDAŞ, 3 gemi satışından 28.4 milyon dolar ve 20.6 milyon euro gelir elde etti. Ağır sanayi alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarından İÇDAŞ, 2 ülkeye 3 gemi satışı gerçekleştirdi.
Kanada'ya İÇDAŞ-09 ve İÇDAŞ-11 isimli 2 gemi satan şirket, Almanya'ya ise İÇDAŞ-29 adlı gemiyi yolladı.
Kanadalı şirket Coastal Shipping'e satılan 2 gemi de 20.000 DWT kimyasal tanker tipli ve ana makinası MAN 6960 KW özelliğinde. İÇDAŞ-09 gemisi 2010 yılında inşa edilirken, 13.471.080 dolara satıldı.
2011 yılında inşa edilen İÇDAŞ-11 isimli geminin ise 14.948.920 dolar karşılığında satışı yapıldı.
Alman GEFO firmasına satılan İÇDAŞ-29 isimli gemi, 7500 DWT paslanmaz kimyasal tanker tipinde olup, inşası bu yıl gerçekleşti. Ana makinası 3600 KW özelliğinde olan geminin satış rakamı 20.596.500 euro.
Vira Haber
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