İsrail, eylemcilere gerçek mermilerle saldırdı

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla yedincisi düzenlenen deniz eylemine İsrail askerleri yoğun ateşle karşılık vererek müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin deniz yoluyla Gazze ablukasını 7. kez kırma girişimine katılan Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu biri gazeteci olmak üzere 49 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bir kısmının İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilendiği aktarılan açıklamada, 10 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılan yaklaşık 20 kayığa, yüzlerce Filistinli de sahilden destek verdi.

Onlarca Filistinlinin içinde bulunduğu kayıklar İsrail’in deniz sınırına yaklaştığı sırada, İsrail deniz kuvvetleri ateş açmaya başladı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 6 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Vira Haber