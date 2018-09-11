Usmanov’un ‘Güzel Kız’ı Marmaris’e servet bıraktı

Özbekistan asıllı Rus milyarder 'güzel kızı' anlamına gelen Dilbar ismine sahip ultra lüks yatıyla önceki gün Marmaris'e geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan ultra lüks 'Dilbar' için servet bırakan milyarderin yatı, bu rakamla Türkiye'de yakıt alan en büyük yat oldu.

Önceki gün Lüerrssen marka ve 2016 yılında denize inmiş olan 600 milyon dolar değerindeki 157 metre uzunluğundaki teknesi ile Marmaris Limanı’na yanaşan Alisher Usmanov’a ait Dilbar adlı lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.

Forbes verilerine göre Rusya nın 3., dünyanın 71. sıradaki zenginlerinden olan Alisher Usmanov, yakıt alımında adeta servet bıraktı.

Türkiye’nin kıyılarında dolaşmak için 600 milyon dolar değerindeki teknesi ile Marmaris’e gelen Rusya’nın 3. zengini Alisher Usmanov teknesine 400 bin litre yakıt alarak yaklaşık 2,6 milyon TL ödeme yaptı.

Rus milyardere yakıtının ÖTV’li ve KDV’li verildiği öğrenildi.

Vira Haber