Dünyanın İlk Deniz Altı İklim Grevi Eylemi: Okyanusları Koruyun

Protesto, Seyşeller kıyısının 735 km açıklarında, geniş deniz çayırları nedeniyle iklim açısından kritik bir bölge olan Saya de Malha'da gerçekleşti.

İklim aktivisti denizin altında “İklim için gençlik grevi” ve “İklim adaleti istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. 24 yaşındaki Sandooyea, bölgedeki biyoçeşitliliği incelemek ve iklim kriziyle mücadelede sağlıklı okyanusların önemini göstermek için bir araştırma yürütüyor.

İklim krizinde suyun önemine dikkat çeken Sandooyea şöyle konuştu:

“Hint Okyanusu’nun bu ücra ve güzel bölgesine basit bir mesajı vermek için geldim: Şimdi iklim hareketine ihtiyacımız var. Dünyanın her yerindeki Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) eylemcileriyle birlikte iklim krizinin ciddiye alındığını görmek istiyorum. Emisyonları azaltmak ve okyanuslarımızı korumak bunun en iyi yollarından biri.

Bir ada ülkesinde doğduğum için sağlıklı okyanusların sadece iklimimiz için değil, Küresel Güney'de okyanuslara bağlı yaşayan milyarlarca insan için ne kadar önemli olduğunu ilk elden biliyorum. Bu yüzden liderler okyanuslarımızın en az yüzde 30’unu koruyacak okyanus alanlarının oluşturulması için söz vermeli. İklim krizine karşı mücadele etmek, halkları desteklemek ve yaban hayatı korumak konusunda ciddiysek acil eylemlere ihtiyacımız var.”

Deniz biyoloğu Sandooyea, Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) Mauritius hareketinin kurucularından biri. Sandooyea, önemli ancak üzerine çok az araştırma yapılmış Saya de Malha bölgesini incelemek için yola çıkan Greenpeace’in Arctic Sunrise gemisinde yolculuk ediyor. Bu bölge dünyanın en geniş deniz çayırlarına sahip, bu çayırlar çok önemli karbon emicilerden biri. Aynı zamanda bölge köpek balığı ve mavi pigme balinaları da içeren çok zengin bir yaban hayatına sahip. Balık yumurtlama alanı olan bölge, kıyıda yaşayan milyonlarca insana temel besin kaynağı sağlıyor.

Vira Haber