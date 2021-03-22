Deniz Kültürü Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı

Deniz Kültürü Derneği yönetim kurulu adına bir açıklama yapan dernek başkanı Hakkı Şen, derneklerinin 7. Olağan Genel Kurulu'nun önce 6 Nisan 2021 Salı günü saat 13.00'te, çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 13 Nisan 2021 Salı günü yine aynı saatte derneğin genel merkezinde toplanacağını açıkladı.

Deniz kültürünün güçlendirilmesi, denizcilik hakkında farkındalığın ve birikimin artırılması için çalışmalar yapan ve denizcilik alanının önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Deniz Kültürü Derneği, Uluslararası Deniz Kültürü Festivalleri, İklim Değişikliği Kurultayları başta olmak üzere, bugüne kadar birçok önemli etkinliğe imza attı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, genel kurul gündeminin başlıkları şöyle belirtildi:

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2. Başkanlık Divanı oluşumu, Divan Kuruluna genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporunun okunması

4. Faaliyet raporunun, mali ve denetleme raporlarının okunması

5. Raporların müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası

6. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve onayı

7. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Türkiye Denizcilik Federasyonu’na gönderilecek asil ve yedek delegelerin seçimi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

Vira Haber