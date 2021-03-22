Fethiye Körfezi'nde Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Körfezi açıklarında makine arızası nedeniyle tekneleri sürüklenen 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Yardım talebi üzerine bölgeye Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Botu TCSG911, yardımıyla “By Maykıl” isimli 8,5 metrelik tekneden kurtarılan 2 kişi, Fethiye Limanı'na getirildi.
Vira Haber
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