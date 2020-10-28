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Dünyanın İlk Otonom Tekne Filosu: Roboat Projesi

Dünyanın İlk Otonom Tekne Filosu: Roboat Projesi

Geçtiğimiz yıllarda MIT tarafından başlatılan Roboat projesi, ilk otonom tekne filosu olma yolunda hızla ilerliyor.

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2016 yılında başlanan otonom tekne projesi 2018 yılında büyük oranda tamamlanmıştı. Üretilen teknelerin daha akıllı ve çevik olmasını sağlayan ekip, Roboat projesine kaldığı yerden devam ediyor.

Suda kendi başına dolaşabilen, yük ve insan taşımada kullanılabilen ve gerektiğinde geçici köprüler oluşturacak şekilde biri birine bağlanabilen otonom tekneler birçok alanda kullanılabiliyor.

Roboat II olarak adlandırılan yeni versiyon 2 metre boyu ile planlanan boyutların yarısına sahip. Boyutları sayesinde insan taşıma özelliği tek bir otonom tekne üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yeni model Eşzamanlı Yerelleştirme ve Haritalama (SLAM) algoritması sayesinde doğrudan rota oluşturabiliyor. Amsterdam kanallarında test edilen cihaz yalnızca 17 cm hata payıyla görevi tamamladı.

Çalışmanın koordinatörü Wei Wang, ” Geliştirdiğimiz otonom sistem ileride diğer su taşıtlarında da kullanılabilecek. Doğru haritalama, sağlam kontrol ve insan taşımaya müsait özelliklere sahip bir sistem geliştirilmesi planladığımız 4 metre boyutundaki Roboat modeli için önemli bir adım.” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen sistemde tekneler tek başına hareket etme özelliğine sahip değil. Diğer tekneler belirlenen liderle herhangi bir iletişimde olmadan otonom olarak takip etme özelliğine sahip. Planlanan 5 yıllık sürenin sonlarına gelen projede yakın zamanda 4 metrelik hedeflenen versiyonun da bitirilmesi bekleniyor.

Vira Haber

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