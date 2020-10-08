Kağıttan Gemi Nasıl Yapılır?

Kağıttan gemiler, çocukluk yıllarımızda özel bir yeri olan, kendi yaptığımız oyuncaklar. Sadece bir A4 kağıtla yapabildiğimiz bu oyuncakların, dünyanın parası olan hazır oyuncakların yanında çok özel bir yeri var birçok insan için. Gelin, bu geleneğimizi yeni nesil çocuklara da aktaralım.

Bir A4 kağıdı ile bu gemiyi yapmak kolay bir uygulama.

Kağıttan Gemi Yapılışı:

-Kağıt kare haline getirilerek kesilir.

-Sonrasında kağıt 4’e katlanır.

-Daha sonra 4 parçanın 3ü bir tarafa doğru biri diğer tarafa doğru üçgen şekli alması sağlanarak katlanır.

-Oluşan bu şeklin ortasından parmakla oyar gibi yaparak üçgenler ikiye bölünmüş gibi katlanır ve bu yarım üçgenlerin uçlarından çekilerek gemi tamamlanır.

-Geminiz hazır.

Vira Haber