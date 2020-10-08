Cemre Tersanesi’nde Bir İlk Gerçekleşti

Cemre Tersanesi Groene Wind’i Belçika’daki Rentel ve Mermaid Seastar için üretti. Gemi açık deniz rüzgar çiftliklerinin bakımında kullanılacak ve Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji şirketine kiralanacak. Groene Wind’in en büyük özelliği, dünyada üretilen ilk DP 2, çift gövdeli SOV olması. Gemi, üç farklı rüzgar çiftliği alanına hizmet veren ilk sistem olarak da kayıtlara geçti.

60 metre uzunluğundaki gemi, çift gövdeli tasarımı sayesinde rüzgar türbinlerine yaklaşırken dalga etkisini düşük hissediyor. Ayrıca DP2 teknolojisi ile dalgalı deniz koşullarında pozisyonunu koruyabiliyor. Gemi, rüzgar çiftliği teknisyenleri için en sert deniz koşullarında bile güvenliği, konforlu çalışabilirliği önemli ölçüde artıyor.

Vira Haber